MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu
ABONE OL
28.10.2020 - 23:14 | | AA

Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu

Ruanda'nın doğusunda yaklaşık 5 bin soykırım kurbanının olduğu tahmin edilen bir toplu mezar bulundu.

Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu

Yerel yetkili Richard Gasana, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Gatsibo bölgesinde eski Murambi Valisi Jean Baptiste Gatete'nin emriyle öldürülen soykırım kurbanlarının olduğu bir toplu mezarın keşfedildiğini belirtti. 

Gasana, soykırım sırasında Kiziguro Katolik Kilisesi'ne sığındıktan sonra buradan çıkarılarak öldürülen kurbanların mezarlarının yaklaşık 30 metre derinlikte olduğunu ve kazı çalışmalarının 3 hafta sürmesinin beklendiğini dile getirdi. 

Murambi bölgesinin valiliğini 1987-1993 yıllarında yapan ve sonrasında bölgedeki siyasi etkinliğini sürdüren Gatete, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmış ve 40 yıl hapse mahkum edilmişti. 

Resmi rakamlara göre, ülkede 2018-2019 yıllarında yaklaşık 118 bin soykırım kurbanının kalıntılarına ulaşıldı. 

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel, en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri... Kısa-uzun, resimli bayram mesajları...

En güzel, en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri... Kısa-uzun, resimli bayram mesajları...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Yakınları sinir krizi geçirdi! Katil aranıyor...

Yakınları sinir krizi geçirdi! Katil aranıyor...

Sıradaki Haber