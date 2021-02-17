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17.02.2021 - 21:53 | | AA

Ruhani ve Merkel arasında kritik 'nükleer anlaşma' görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde nükleer anlaşmanın geleceği için ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

Ruhani ve Merkel arasında kritik 'nükleer anlaşma' görüşmesi

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Merkel, telefonda görüştü.

Görüşmede nükleer anlaşmaya yeni konuların eklenmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ruhani, "Nükleer anlaşma İran ve 6 büyük ülkenin uzun çabaları sonucu ortaya çıkmış ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmiş bir anlaşmadır, bunun değiştirilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

İran Meclisinin çıkardığı yasaya göre hükümetin taahhütlerini azaltmakla yükümlü olduğunu ve yaptırımlar kalkarsa Tahran yönetiminin de nükleer anlaşmayı tam olarak uygulayacağını aktaran Ruhani, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaptırımların devam etmesi ve tarafların taahhütlerine uymaması halinde nükleer anlaşma meşruiyetten yoksundur ve makbuliyeti yoktur. Nükleer anlaşmanın muhafaza edilmesinin tek yolu ABD'nin yasal olmayan yaptırımları kaldırılması ve bu ülkenin anlaşmaya dönmesidir."

Barış ve güvenliğin tesisi ile terörizmin kökünün kurutulmasının tüm ülkelerin yapıcı iş birliği ile mümkün olduğunu belirten Ruhani, Yemen krizine ilişkin de, "Sorunların çözüm yolu bölgesel müzakerelerdir. Bölge ülkeleri kendi kaderleriyle ilgili karar almalıdır." görüşünü paylaştı.

Ruhani, Almanya-İran ilişkilerine dair uluslararası düzeyde yeni şartların oluştuğunu ve iş birliği için daha uygun bir zemin olduğuna işaret ederek özel sektörün iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirebileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel de görüşmede nükleer anlaşmanın korunmasının gerekliliğini vurguladı. Merkel, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi ve bölgede istikrar ve güvenlik için tüm ülkelerin iş birliği yapması gerektiğini dile getirdi.

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