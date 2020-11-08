Ruhani'den Biden'a ABD'nin 'geçmişteki hatalarını telafi etme' çağrısı

İran'ın başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.
Ruhani, İran'ın uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını ve dünya ile yapıcı ilişkileri temel bir strateji olarak benimsediğini dile getirerek, yeni seçilen Biden hükümetine de "ABD'nin yeni hükümeti, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır. ABD uluslararası anlaşmalara bağlı kalma istikametine geri dönmelidir." çağrısında bulundu.
Ruhani, Donald Trump döneminde uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak da "İran, ABD'nin ekonomik savaşına karşı direndi ve ABD'nin maksimum baskı siyasetinin yenilmeye mahkum olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremi açıklamasıAK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde sözlerine Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ' İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığını bir depremdir. İzmir'de ruhsatları CHP vermedi mi? Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran Cumhurbaşkanı var' dedi.