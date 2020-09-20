Rumların pazarlığı AB’yi kızdırıyor

Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan ile paralel hareket eden Kıbrıs Rum Kesimi, bu kez Atina’nın da bir adım önüne geçerek, Avrupa Birliği’ni (AB) adeta kilitledi.



Avrupa Birliği, 40 Belaruslu yetkiliye, 9 Ağustos’taki devlet başkanlığı seçiminde usulsüzlük yaptıkları ve seçimlerden sonra düzenlenen protestolarda göstericilere karşı aşırı güç kullanıldığı gerekçesiyle yaptırım uygulamaya hazırlanıyordu. Yarın bir araya gelecek olan AB dışişleri bakanlarının, 40 Belaruslu yetkilinin mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere seyahat kısıtlaması getirilmesiyle ilgili kararı da onaylaması bekleniyordu. Ancak bu, AB’nin küçük üyesi Güney Kıbrıs’ın, itirazlarıyla zora girdi.



‘Alışveriş meselesi’



BBC Türkçe’nin aktardığına göre, İngiliz “The Guardian” gazetesine konuşan iki diplomatik kaynak, Kıbrıs Rum Kesimi’nin bu kararı zora soktuğunu, zira Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları yüzünden Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep ederek, bunu şart koştuğunu belirtti. Gazeteye demeç veren bir AB diplomatı, “Bu çok ciddi bir şey. Belarus yaptırımlarını resmen rehin aldılar” ifadesini kullandı. Bununla birlikte AB büyükelçilerinin Çarşamba günkü toplantısında kimi diplomatların, Kıbrıs Rum Kesimi’ne ciddi eleştiriler yönelttiği, bu ülkenin, Belarus yaptırımlarını bir “alışveriş meselesine” dönüştürdüğünü dile getirdiği kaydediliyor. The Guardian, söz konusu toplantıda bulunanların, bu nedeniyle çok sinirli olduklarını da aktardı.



NATO görüşmeleri



Yunanistan ve Rum Kesimi, Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda ısrarcı olurken, Atina, son günlerde tavrını değiştirerek, diyaloğa ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirmeye başladı. Ancak Rumlar, yaptırım kartını göstermeye devam ediyor. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Doğu Akdeniz’deki durumu ele aldıkları bildirildi. Bu açıklama, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Ancak Yunanistan’da yayınlanan “Kathimerini” gazetesinin, bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, görüşmede Yunanistan ve Türkiye arasında gerilimi azaltmaya yönelik mekanizma geliştirilmesi konusunda kaydedilen ilerleme ele alındı.



Kışkırtıcı bir tur



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkçe mesajlarıyla aynı gün, Fransa’nın Avrupa Bakanı Clement Beaune’den kışkırtıcı bir adım geldi. Fransız bakan, Rum mevkidaşı Haralambos Petridis ile birlikte, askeri helikopterle bölgede bulunan Yavuz sondaj gemisi ve KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirdi. Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a giden Beaune, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.