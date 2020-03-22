MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rus doktorlardan corona virüs iddiası: Susmaya zorluyorlar
ABONE OL
22.03.2020 - 19:32 | | AA

Rus doktorlardan corona virüs iddiası: Susmaya zorluyorlar

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürdü.

Rus doktorlardan corona virüs iddiası: Susmaya zorluyorlar

Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde Rusya'daki koronavirüsle ilgili durumu değerlendirdi.

Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.

Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.

Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.

Selçuk Bayraktar, 250 adet solunum cihazı siparişi verdiBaykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik." ifadesini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor nerede, hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor hastanesinin adı nedir?

Mucize Doktor nerede, hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor hastanesinin adı nedir?

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber