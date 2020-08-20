MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rus jetleri Güney Kore hava sahasına girdi
ABONE OL
20.08.2020 - 13:26 |

Rus jetleri Güney Kore hava sahasına girdi

Seul yönetimi, iki Tu-95MS bombardıman ve dört Rus savaş uçağının Dokdo Adacıkları yakınında sınırı 20 dakika boyunca ihlal ettiğini duyurdu.

Rus jetleri Güney Kore hava sahasına girdi

Güney Koreli askeri yetkililer, 6 Rus savaş uçağının ülkenin hava savunma sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, askeri yetkililer, 2 Tu-95MS bombardıman ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahasını (KADIZ) ülkenin doğu kıyılarındaki Dokdo Adacıkları yakınında 20 dakika ihlal ettiği açıklamasını yaptı.

Yetkililer, Kore uçaklarının hemen havalanarak Rus uçaklarının KADIZ’ın dışına çıkarılması için gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Tu-95MS bombardıman uçağının tarafsız sularda önceden planlanan 7 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Seul yönetimi, Rus uçaklarının geçen sene KADIZ’ı en az 20 defa ihlal ettiğini belirtiyor.

İstanbul Boğazı'na çamur aktıİstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Kıyı kesimindeki suyun rengi değişti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM, YKS tercih sonuçları ile ilgili tarih verdi mi?

YKS tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM, YKS tercih sonuçları ile ilgili tarih verdi mi?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? Muharrem ayı orucu hangi günler tutulması gerekir?

Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? Muharrem ayı orucu hangi günler tutulması gerekir?

Sıradaki Haber