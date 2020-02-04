MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rus taksi şoföründen virüse maskeli önlem
ABONE OL
04.02.2020 - 15:25 | | İHA

Rus taksi şoföründen virüse maskeli önlem

Koronavirüsün tehdit ettiği ülkelerden biri olan Rusya’da taksi şoförleri virüsten korunmak için özel kıyafetler giyip maske takınca ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi çekti.

Rus taksi şoföründen virüse maskeli önlem

Rusya’nın Moğolistan ve Kazakistan sınırında bulunan, aynı zamanda Çin sınırına oldukça yakında yer alan Omsk’ta, korona virüsüne karşı halkın tedirginliği devam ediyor. Şehirlere yakın noktalarda koronavirüs taşıyan kişilerin tespit edilmesinden sonra halk maskelerle dışarıya çıkmaya başladı. İnsanlarla yakın temas kuran taksi şoförleri ise özellikle nükleer felaketlerde kullanılan maskelerden takarak özel kıyafetler giydi.

Taksilere binen bazı müşterilerin de maske kullandığı görülürken bazıları ise virüs kapma riskini düşünmeden maskesiz dolaşmaya devam etti. Taksilere binenler ise şoförlerin virüse karşı giydikleri kıyafetleri ve maskeleri görünce oldukça keyifli anlar yaşadı. Taksi şoförleri bölgenin riskli noktada bulunması gerekçesiyle böyle bir önlem aldıklarını söylerken, kendilerini bu virüse karşı aynı şekilde korumaya devam edeceklerini ifade etti.

    Heyelan yaşanan arazide derin yarıklar oluştuSamsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen heyelanın ardından, AFAD ekiplerince riskli olduğu tespit edilen 2 katlı bina tahliye edildi. Heyelan nedeniyle mahallede bazı binaların yakınından geçen stabilize yol ve toprak arazilerde derin yarıklar oluşurken, Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 dönümlük arazide oluşan çatlak ve yarıklarla ilgili hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanacağını belirtti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin başhekimliğini ziyaret etti

    Bakan Koca, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin başhekimliğini ziyaret etti

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Sıradaki Haber