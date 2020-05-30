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30.05.2020 - 15:58 |

Rusların bastığı 1,1 milyar dolarlık sahte Libya dinarı yakalandı

ABD Rus şirket tarafından basılan paralara Malta'da el konulmasına teşekkür etti, yerel medyadaki haberler ise internet sitesinden kaldırıldı.

Rusların bastığı 1,1 milyar dolarlık sahte Libya dinarı yakalandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Malta'da yetkililerin 1,1 milyar dolar değerinde sahte Libya dinarına el koyduğunu açıkladı. Sahte paraların Rus bir şirket tarafından basıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, Malta hükümetinin Rus şirket Goznak tarafından basılan 1,1 milyar dolarlık sahte Libya parasına el konulduğuna ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşıladı" ifadeleri kullanıldı.

Trablus merkezli Libya Merkez Bankası'nın ülkedeki tek meşru merkez bankası olduğunun belirtildiği açıklamada, "Son yıllarda Rusya tarafından basılan sahte Libya paraların girişi, Libya'nın ekonomik zorluklarını daha da artırdı" değerlendirmesi yapıldı.

Malta'nın yerel gazetesi Malta Today sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malta'da 1,1 milyar dolarlık sahte para ele geçirildi" ifadelerini kullanmıştı. Ancak haber, cumartesi günü itibariyle siteden kaldırıldı. Konuya ilişkin bilgi alınmak istenen Maltalı yetkililere ise ulaşılamıyor.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Birleşmiş Milletler uzmanlarının Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, Rus Goznak şirketinin 2016-2018 yılları arasında ülkenin doğusundaki paralel merkez bankasına 7,11 milyar dolar değerinde Libya dinarı tahsis ettiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "ABD Birleşmiş Milletler ve uluslararası ortaklarıyla çalışarak Libya'nın egemenliğini ve istikrarını zayıflatan yasa dışı faaliyetleri caydırma konusunda kararlı. Bu son olay, Rusya'nın Libya'daki kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerini sona erdirme gerekliliğine bir kez daha vurgu yapıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Euronews

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