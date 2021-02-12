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12.02.2021 - 15:21 | | AA

Rusya: AB ilişkilerin kopmasına hazır olmalıyız

Batıdan gelen yaptırım sinyallerini değerlendiren Dışişleri Bakanı Lavrov, "Askeri alanda kendi kendimize yeterli hale geldik. Risk oluşturan yaptırımlara karşı ekonomide de aynı seviyeye gelmeliyiz. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız" dedi.

Rusya: AB ilişkilerin kopmasına hazır olmalıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Solovyov Live' YouTube kanalına konuştu. AB'nin Rusya için en büyük ticari ve yatırım ortağı olduğuna dikkati çeken Lavrov, "AB'nin birçok şirketi burada faaliyetlerini sürdürüyor. Yüzlerce, binlerce ortak işletmeler var." dedi.

Lavrov, AB ile "karşılıklı saygı ve çıkar" çerçevesinde çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"AB ile ilişkileri koparma noktasına mı geliyoruz?" sorusu üzerine Lavrov, "Askeri alanda kendi kendimize yeterli hale geldik. Risk oluşturan yaptırımlara karşı ekonomide de aynı seviyeye gelmeliyiz. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız." yanıtını verdi.

BORRELL'İN AÇIKLAMALARI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında, "endişe verici" AB-Rusya ilişkilerini görüştüğünü ve ilişkilerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve ona destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini belirtmişti.

Borrell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların da buna dahil olduğunu kaydetmişti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.
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