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11.02.2021 - 14:45 | | AA

Rusya, ABD'nin Yeni START anlaşmasını uzatma kararını memnuniyetle karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) uzatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rusya, ABD'nin Yeni START anlaşmasını uzatma kararını memnuniyetle karşıladı

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıdan önce, ABD ve Rusya arasında imzalanan Yeni START anlaşmasının uzatılmasına dair açıklamalarda bulundu.

Bunu ABD'ye uzun süre teklif ettiklerine dikkati çeken Putin, "ABD'nin yeni yönetiminin, bu konudaki seçim vaatlerini yerine getirmiş olması sevindiricidir. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Putin, toplantıda, silahlanma yarışının önlenmesi ve silah kontrolünün sağlanması yönünde adımların ele alınacağını belirtti.

YENİ START ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

ABD'de başkanlığa Joe Biden'ın gelmesinden sonra yeni yönetim anlaşmayı 5 yıl uzatma teklifinde bulunmayı planladığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uzatma kararını 29 Ocak'ta imzalamıştı.

 

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