Rusya ABD'yle açık açık dalga geçti!

ABD Kongresi'nin 200 yıl sonra hem de bir başkanın kışkırtmasıyla saldırıya uğraması, bütün dünyada şok etkisi yarattı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke olayları kınayan resmi açıklamalar yaptı.

Rusya'dan ise ilk yorum, BM büyükelçi yardımcısı Dmitry Polaynskiy tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Polyanskiy, ABD'nin başkenti Washington DC'den Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hatırlatan fotoğraflar geldiğini yazdı. BM büyükelçi yardımcısının gönderme yaptığı olay, Rusya'nın desteklediği Ukrayna lideri Viktor Yanukovich'in 2014 yılında devrildiği gösteriler.

Dmitry Polaynskiy ayrıca dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın 2013 yılında ziyaret ettiği Kiev'de göstericilere yemek vermesini de hatırlattı, bazı arkadaşlarının kendisinden Washington'daki göstericilere kraker dağıtmasını istediğini söyledi.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Senatör Konstantin Kosaçev de yine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Amerikan demokrasisinin iki ayağının üzerinde topalladığını savunan Senatör Kosaçev, olayların sebeplerinden birinin Trump’ın 'narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı' olduğunu ileri sürdü. Rus siyasetçi daha da ileri gitti, Georgia'daki sonuçlarla Senato'daki kontrolü de kaybeden Cumhuriyetçi Parti'nin hile suçlaması için fazlasıyla gerekçesi olduğunu iddia etti.