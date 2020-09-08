‘Rusya arabulucu olur’

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda çok fazla açıklama yapmayan Rusya, bu kez istenirse arabuluculuk yapabileceğini bildirdi. Güney Kıbrıs ziyareti öncesinde “Phileleftheros” gazetesine bir mülakat veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye arasında gelişen ilişkilerin, Moskova ile Rum Kesimi arasındaki diyaloğu etkilemeyeceğini kaydetti. Ankara ile Rum yönetimi arasında yaşanan sorunları çözmek için arabulucu olmaya sıcak baktıklarını belirten Lavrov, “Birleşmiş Milletler, Ankara ve Lefkoşa arasındaki sorunları çözmek için evrensel bir platform. Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız” diye konuştu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile ilk resmi ilişkilerin kurulmasının yıl dönümünde Yunanistan’ı “Avrupa’daki geleneksel ortağı” olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 1828’de iki ülke arasında resmi ilişkilerin kurulduğu günün yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Atina bizim Avrupa’daki geleneksel ortağımızdır. İlişkimizin temeli, Rusya ve Yunanistan arasında ruhani ve kültürel medeniyet akrabalıklarından gelen karşılıklı sempatiye dayalı” ifadelerine yer verdi. İki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğinin gelişerek devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, yüksek etkileşim dinamiklerinin sürdürülmesi için karşılıklı çaba gösterildiği ifade edildi.

Moskova için kritik

Güney Kıbrıs stratejik konumunun dışında Rusya için bir AB üyesi olması ve AB kararlarında doğrudan söz hakkı taşıması nedeniyle büyük önem taşıyor. Nitekim, Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından, AB tarafından Rusya’ya yönelik alınan yaptırım kararlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bloke edildiği ortaya çıkmıştı. Kıbrıs’ın Rusya’ya yönelik yaptırımları, Birlik’in Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almaması nedeniyle bloke ettiği ifade ediliyor. Güney Kıbrıs, AB yaptırımlarını durdurması nedeniyle Rusya için büyük önem taşıyor. AB, Kırım’ın ilhakı ve Kerç Köprüsü’nün inşasının ardından Rusya’ya yaptırım kararı almış, ancak bu kararlar uygulanmamıştı.