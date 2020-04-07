Rusya, corona virüs tedavisi için 3 ilacın klinik deneylerine başladı

Rusya Federal Medikal Biyoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Hidroksiklorokin, Meflokin ve Rusya üretimi olan Kalidavir isimli bu 3 ilacın, corona virüsü tedavisindeki olumlu etkilerinin araştırılıp uygulanması amacıyla klinik çalışmaların başladığını duyurdu. Bu ilaçlar belirlenen hastalar üzerinde denenmeden önce, hastadan ilacın üzerinde denenmesine ilişkin imzalı evrak alınacak.



Rusya Federasyonu’nda son 24 saatte corona virüsüne yakalananların sayısı bin 154 kişi daha artarak 7 bin 497’ye ulaştı.