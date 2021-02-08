Rusya Dışişleri Bakanı, Libya’nın yeni yöneticileri ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucu seçilen Menfi ve Dibeybe’yi tebrik etti.

Lavrov görüşmede, Moskova’nın Libya’nın yeni yürütme otoritesi seçim sonuçlarından memnuniyet duyan ilk yönetimlerden biri olduğunu belirterek, bu yönetiminin önünde zor görevler bulunduğunu ve başarılar dilediğini ifade etti.

Ülkedeki krizi bir an önce aşmak amacıyla Libya’daki geçici yönetim ile yapıcı etkileşime hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, dostane Rusya-Libya ilişkilerini daha da geliştirmek için iş birliğini güçlendirmenin önemine dikkati çekti.

Menfi ve Dibeybe de Libya’daki kriz boyunca Rusya’nın pozisyonuna son derece önem verdiklerini belirterek, Libya’nın tüm siyasi güçleri ve tarihi bölgelerinin temsilcilerini dahil etme prensibiyle çözüm sürecini ilerletmede Moskova’nın yapıcı ve aktif rolüne işaret etti.