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26.11.2020 - 23:55 |

Rusya: Ermenistan'dan Karabağ'a 1700'den fazla sığınmacı döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1700den fazla sığınmacının dönüş yaptığını duyurdu.

Rusya: Ermenistan'dan Karabağ'a 1700'den fazla sığınmacı döndü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1777 sığınmacının döndüğünü ve Rus barış güçlerinin sığınmacılara refakat ettiğini duyurdu.

Bakanlık, "Erivan'dan kalkan ve 1777 kişiyi Dağlık Karabağ'a getiren otobüsler, Hankendi'deki ana meydana ulaştı. Konvoyun hareketi, Rus barış gücü birlikleri ve askeri polis devriyelerinin eşliğinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiKocaeli'nin Gebze ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir yayaya çarptıktan sonra kasap dükkanına girdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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