MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya genelinde ara seçimler düzenleniyor
ABONE OL
11.09.2020 - 16:52 |

Rusya genelinde ara seçimler düzenleniyor

Rusya'da genel ve yerel olmak üzere farklı düzeylerde ara seçimler için oylama işlemi başladı.

Rusya genelinde ara seçimler düzenleniyor

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti, Kursk, Penza, Yaroslavl bölgelerinden Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerini seçmek için halk sandık başına gitti.

 Ayrıca, Rusya'nın 83 federal bölgesinde yapılan farklı düzeylerdeki seçimde, 20 bölge valisi, 11 bölge milletvekili, 22 bölgenin şehir meclisi ile 27 yasama meclisi üyeleri belirlenecek.

 13 Haziran sonrası görevini bırakan bölge valileri ise 2021'de seçilecek.

 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar, 13 Eylül saat 20.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

 Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yaptığı açıklamada, seçim merkezlerinde 237 binden fazla gözlemcinin yer aldığını aktardı.

 

    Akdeniz'de düzenlenen tatbikattan görüntüler! MSB paylaştıMSB, Akdeniz'de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı

    Son dakika... Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döktü! Bu hale geldi

    Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döktü! Bu hale geldi

    Sıradaki Haber