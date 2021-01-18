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18.01.2021 - 16:33 | | AA

Rusya, Hollandalı diplomatları sınır dışı ediyor

Hollanda'ya misillemede bulunan Rusya, Moskova Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatın iki hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Rusya, Hollandalı diplomatları sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'nın geçen sene 2 Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatılarak, bunun "düşmanca" ve "kışkırtıcı" adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Yoost Rayntes'in bakanlığa çağrıldığı aktarılarak, "Rusya tarafı, mütekabiliyet gereği Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatların iki hafta içinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Hollanda, 10 Aralık 2020'de, "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

RUS DİPLOMATLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Çekya 6 Haziran 2020'de, Slovakya ise 10 Ağustos 2020'de ikişer Rus diplomatı "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti.

Norveç 18 Ağustos 2020'de, Avusturya da 24 Ağustos 2020'de birer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Son iki senede toplam 6 Rus diplomatı sınır dışı eden Bulgaristan ise 23 Eylül 2020'de iki Rus diplomatı ve 18 Aralık 2020'de Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğindeki Askeri Ataşeyi istenmeyen kişi ilan etmişti.

 

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
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