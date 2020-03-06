MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya, İran'dan gelecek yolculara ülkeye girişi yasakladı
ABONE OL
06.03.2020 - 23:10 | | AA

Rusya, İran'dan gelecek yolculara ülkeye girişi yasakladı

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'dan gelecek vatandaşlar için ülkeye girişi geçici olarak yasakladı.

Rusya, İran'dan gelecek yolculara ülkeye girişi yasakladı

 

Rusya Başbakanlığının basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını tehdidi nedeniyle İran'dan gelecek olanların ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), şahsi, eğitim, iş, turistik ve transit geçiş gerekçeleriyle İran'dan Rusya'ya gelen yabancı vatandaşların ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişini, 7 Mart'tan itibaren geçici süreliğine durdurma kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Kararın, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülke vatandaşlarını, uçak mürettebatlarını, Rusya'da oturma izni olan resmi delegasyon üyelerini kapsamadığı belirtildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 10'a yükseldiğini bugün açıklamıştı.

Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor'da bu akşam kim kazandı? 6 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...

Survivor'da bu akşam kim kazandı? 6 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber