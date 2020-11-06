Rusya: Kim seçilirse işbirliğine hazırız

Ülkeyi yönetecek başkanı seçmenin ABD vatandaşlarının münhasır hakkı olduğunu ve herkesin oylarının gereğine uygun şekilde dikkate alınması gerektiğini söyleyen Zaharova, Moskova’nın seçim sürecini yakından takip ettiğini, her iki adayın zaferini ilan etmesi ve adaylar arasındaki farkın az olması nedeniyle başkanın belirleneceği sürecin uzayabileceği görüşünde olduklarını dile getirdi. Zaharova, ABD seçimlerinde oluşan mevcut tabloda daha önce uluslararası gözlemcilerin ve önde gelen uzmanların birçok kez dikkat çektiği gibi bu ülkedeki seçim sisteminde belirgin eksiklikler bulunduğunun görüldüğünü ekledi.
İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.