Rusya: Kim seçilirse işbirliğine hazırız

Ülkeyi yönetecek başkanı seçmenin ABD vatandaşlarının münhasır hakkı olduğunu ve herkesin oylarının gereğine uygun şekilde dikkate alınması gerektiğini söyleyen Zaharova, Moskova’nın seçim sürecini yakından takip ettiğini, her iki adayın zaferini ilan etmesi ve adaylar arasındaki farkın az olması nedeniyle başkanın belirleneceği sürecin uzayabileceği görüşünde olduklarını dile getirdi. Zaharova, ABD seçimlerinde oluşan mevcut tabloda daha önce uluslararası gözlemcilerin ve önde gelen uzmanların birçok kez dikkat çektiği gibi bu ülkedeki seçim sisteminde belirgin eksiklikler bulunduğunun görüldüğünü ekledi.