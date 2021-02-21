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21.02.2021 - 07:00 |

‘Rusya mutlu olacak’

Rusya’da muhalif Aleksey Navalni’ye verilen hapis cezası, temyiz mahkemesince onandı.

‘Rusya mutlu olacak’

Moskova Şehir Mahkemesi, Navalni’nin 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle, normal hapis cezasına çevrilmesine olan itirazını reddetti. Mahkeme Navalni’nin 2,5 yıllık kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar verdi. Mahkemeyi, bazı Batılı ülkelerin büyükelçiliklerinden diplomatlar da takip etti.

Mahkeme salonunda hakim karşısına çıkan Navalni, yaptığı konuşmada, tedavi gördüğü Berlin’den döndüğüne pişman olmadığını söyledi. Rusya’nın özgür olmasını istediğini ancak bunun tek başına yeterli olmadığını savunan Navalni, “Rusya’nın mutlu olması için mücadele etmek istiyorum. Her şeye sahibiz ama yine de mutsuz bir ülkeyiz. Sloganı değiştirmeyi öneriyorum: Rusya sadece özgür değil aynı zamanda mutlu olmalı. Rusya mutlu olacak” ifadelerini kullandı.

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