MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya reşit olmayan 15 çocuğu Suriye'den Moskova'ya tahliye etti
ABONE OL
09.09.2020 - 11:59 | | DHA

Rusya reşit olmayan 15 çocuğu Suriye'den Moskova'ya tahliye etti

Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova, Suriye’den tahliye edilen 15 Rus çocuğunu taşıyan uçağın, sabah erken saatlerde Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına indiği açıklandı.

Rusya reşit olmayan 15 çocuğu Suriye'den Moskova'ya tahliye etti

Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi. Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova, Suriye’den tahliye edilen 15 Rus çocuğunu taşıyan uçağın, sabah erken saatlerde Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına indiği açıklandı. Moskova yönetimi, reşit olmayan Rus çocuklarının nasıl Suriye’de bulunduğu konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Uçuş sırasında Rus çocuklara doktorların eşlik ettiği ve Rus Sağlık Bakanlığı’nın tahliye çalışmasının her aşamasını takip ettiği belirtildi.

182 RUS ÇOCUK ORTA DOĞU’DAN RUSYA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Şimdiye kadar, 122'si Irak'tan ve 60'ı Suriye'den olmak üzere toplam 182 çocuk Orta Doğu'daki silahlı çatışmaların sıcak noktalarından alınarak Rusya’ya tahliye edildi. Irak ve Suriye'den reşit olmayan Rusları bulma ve geri getirme çalışmaları 2017 yazında başlatılmıştı. Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova'nın, 2019 yılında Suriye rejim lideri Başer Esad ile yaptığı toplantıda tahliye çalışması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

 

    4 bin TL maaş alan memurun dudak uçuklatan zenginliğiAdana’da 3 yılda zimmetine 3 milyon 181 bin 657 lira para geçirdiği öne sürülen 1’i kadın 5 zanlı tutuklanırken, 4 bin lira maaş alan mutemedin aralarında tarla, tuvalet gibi 35 taşınmazı olduğu, 3 yıllık hesap hareketinin ise 2 milyon 380 bin lira olduğu öne sürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalya Müzesi'nde 'kayıp eser' iddiasına açıklama

    Antalya Müzesi'nde 'kayıp eser' iddiasına açıklama

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    Manzara göreni kahretti! Bu arabada 3 kişi vardı...

    Manzara göreni kahretti! Bu arabada 3 kişi vardı...

    Sıradaki Haber