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31.08.2020 - 14:08 | | AA

Rusya Slovak diplomatları sınır dışı ediyor

Slovakya'nın Rus diplomatları kovmasına misillemede bulunan Moskova, üç ismi 'istenmeyen adam' ilan etti.

Rusya Slovak diplomatları sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Slovakya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 3 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Slovakya'nın 3 Rus diplomatı sınır dışı ettiği hatırlatıldı.

Bunun "dostça olmayan" bir adım olduğu belirtilen açıklamada, Slovakya'nın Moskova Büyükelçisi Peter Priputen'in Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rus tarafı, mütekabiliyet gereği Slovakya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 3 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Slovakya Dışişleri Bakanlığı, 10 Ağustos'ta 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu.

Çekya da 6 Haziran'da 2 Rus diplomatını "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı 18 Ağustos'ta bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alırken, Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın 1 Eylül’e kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.

 

 

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