MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya, Suriye’deki kara üssünü genişletiyor
ABONE OL
21.08.2020 - 07:00 |

Rusya, Suriye’deki kara üssünü genişletiyor

Rusya ve Suriye hükümeti, Rusya’nın Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’nün genişletilmesi konusunda anlaştı.

Rusya, Suriye’deki kara üssünü genişletiyor

Rusya ve Suriye tarafından onaylanan anlaşma protokolü, Rusya Devlet Yasal Bilgi Sisteminde yayınlandı. Rejim tarafının 21 Temmuz, Rus tarafının 30 Temmuz’da onayladığı anlaşmaya göre, Lazkiye’de karada 8 ve denizde 8 hektarlık alan, “tedavi ve rehabilitasyon merkezi” olarak kullanılması için bedelsiz ve geçici olarak Rusya’nın kullanımına verildi.

Rusya ile Suriye arasında 26 Ağustos 2015’te imzalanan anlaşma doğrultusunda, Rus uçakları ve askerleri Hmeymim Üssü’ne yerleşmişti. Anlaşmaya göre, Rusya üssün kullanımı için rejime herhangi bir ücret ödemiyor. Üsse yerleştirilecek uçak, personel ve teçhizat Rusya tarafından belirleniyor. Hmeymim Üssü’ne getirilecek ekipmanlar vergiye ve gümrük kontrolüne tabi olmuyor. Burada görev yapacak Rus personel ve aileleri, diplomatlara benzer ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip. Suriye yönetimi faaliyetlerinden dolayı Rusya’ya ve görevli personeline herhangi bir dava açamıyor. Rus ordusu, Suriye’de Hmeymim Hava Üssü’nün yanı sıra deniz üssü olarak Tartus Limanı’nı kullanıyor.

"Ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştüArdahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul’daki Kariye Camii ibadete açılıyor

Son dakika... İstanbul’daki Kariye Camii ibadete açılıyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Son dakika... Gaziosmanpaşa’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

Son dakika... Gaziosmanpaşa’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

Sıradaki Haber