MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya Türkiye sınırındaki Kamışlı'ya ek asker gönderdi
ABONE OL
01.02.2021 - 14:10 | | AA

Rusya Türkiye sınırındaki Kamışlı'ya ek asker gönderdi

Esed rejiminin terör örgütü YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı kentine Rusya takviye olarak 250 asker, Hizbullah ise 150 militan yolladı.

Rusya Türkiye sınırındaki Kamışlı'ya ek asker gönderdi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Rusya, askeri havalimanı bulundurduğu Kamışlı kentine son 10 günde 250 askerden oluşan takviye birlikler gönderdi. 150 Hizbullah militanı da bölgeye intikal ederek rejim güçlerinin karargahlarına yerleşti.

Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alıyor.

Diğer yandan Esed rejimi ordusu da kendisine bağlı Şebbiha milislerine ağır silah eğitimi vermeye başladı.

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ve Kamışlı kentlerinde rejime ait askeri güvenlik noktalarını abluka altında tutuyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilinde Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında dün çıkan çatışmada 1 rejim askeri ölmüştü.

    Bodrum'daki yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle dolduMuğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak yediemin otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan çok sayıdaki deniz taşıtına ev sahipliği yapıyor. Jet skiden kayık, sandal hatta katamarana kadar yaklaşık 400 taşıtın bulunduğu otoparkta adeta boş yer kalmadı. Sayının artması durumunda teknelerin üst üste konulması planlanıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstinat duvarının çöktüğü olayda yeni gelişme!

    İstinat duvarının çöktüğü olayda yeni gelişme!

    4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

    4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

    Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

    Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

    Şişli'de otomobili bağlanan korsan taksici kendini yakmak istedi

    Şişli'de otomobili bağlanan korsan taksici kendini yakmak istedi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet