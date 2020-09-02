Rusya ve Çin aşısı için yeni tartışma

Bazı bilim insanları özellikle Rusya ve Çin’de çalışmaları sürdürülen Kovid-19 aşılarının potansiyel eksiklikleri olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, bu aşıların bileşenleri birçok insanın maruz kaldığı yaygın bir soğuk algınlığı virüsüne dayanıyor ve potansiyel olarak etkinlikleri de sınırlı kalıyor. Reuters’a konuşan bilim insanları, geliştirilen aşıların “tip-5 adeno virüsü” yani daha çok kullanılan adıyla “Ad5”i baz aldığını ve bunun da soğuk algınlığı ve gripte kullanıldığını duyurdu.

‘Hiç yoktan iyidir’

Bilim insanları Ad5 bazlı aşıların uzun yıllardır bazı enfeksiyonlara karşı kullanıldığına dikkat çekti. Bir çok insanda “Ad5” antikoru olduğunu, bundan dolayı da kaygılandığını belirten Johns Hopkins Üniversitesi’nde aşı araştırmacısı Anna Durbin, “Stratejilerinin ne olduğundan emin değilim, belki yüzde 70 etkinliğe sahip olmayacak. Başka bir aşı gelene kadar yüzde 40 etkinliğe sahip olabilir ve bu da hiç yoktan iyidir” dedi. Bazı bilim adamları ayrıca Ad5 tabanlı bir aşının HIV kapma riskini artırabileceğinden endişe ediyor. CanSino’nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği “Ad5-NCov” adlı aşı, soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüsle insan vücuduna Kovid-19’un genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefliyor.

Moskova Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği, Rusya’da onaylanan aşıda, Ad5 ve adenovirüse dayanıyor. Aşı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüstan alınan, kendini çoğaltamayan bir virüs bileşeni içeriyor. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ise şempanzelerdeki adeno virüsünü baz alırken Johnson&Johnson’ın geliştirdiği aşı ise Ad26 isimli daha nadir bir yapıyı baz alıyor.

Vuhan’da 1.4 milyon ders başı yaptı

Koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin’in Vuhan kentinde 1.4 milyon ilkokul ve kreş öğrencisi eğitime geri döndü. Nisan ayında karnatinanın kaldırılmasının ardından normale dönmeye başlayan Vuhan, mayıs ayından bu yana sıfır yerel vaka bildirdi. Okulların tekrar açılması ise ülkede salgına karşı kazanılmış bir “zafer” olarak nitelendirildi.

AVRUPA’DA OKUL ZİLİ ÇALDI

Avrupa’da pek çok ülkenin koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girmesinden yaklaşık 6 ay sonra okullar öğrencilere kapılarını açtı. Kıta genelinde artan vaka sayılarına rağmen, Fransa, Belçika, İngiltere ve Galler’de ilkokul ve lise öğrencileri dün kapalı ve açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale geldiği yeni eğitim yıllına başladı. Almanya’da geçen ay okullar açılırken İspanya’da ise yayınlanan yeni kılavuzda 11 ila 18 yaşındaki ortaokul öğrencilerine ve personele, yerel virüs kısıtlamalarının olduğu yerlerde, koridorlarda ve ortak alanlarda maske kullanmaları tavsiye edildi. Gelecek pazartesi okulların açılacağı duyurulan Yunanistan’ta ise sınıfların en fazla 25 kişilik olacağı ve maske zorunluluğunun hale geleceği belirtildi. Ayrıca 1 milyon vaka sayısına ulaşan Rusya, Ukrayna ve İsrail’de de öğrenciler dün koronavirüs tedbirlerinin gölgesinde yeni eğitim dönemine başladı.

Asya’da ‘çocuk gelin’ uyarısı

Asya bölgesinde çocuk yaşta evlendirme uygulamasıyla mücadelede eden sivil toplum kuruluşu Girls Not Brides’tan (Kız çocukları gelin değildir?) Shipra Jha, Asya’da 10 binlerce kız çocuğunun koronavirüs salgını nedeniyle yoksulluğa sürüklenen çaresiz aileler tarafından evlendirildiğini, kuruluşların faaliyetlerinin ise salgın nedeniyle sekteye uğradığını belirtti. Jha, “Önlem alınmazsa geçen 10 yılda elde ettiğimiz tüm kazanımlar zarar görecek” dedi. Birleşmiş Milletler’e göre, dünyada her yıl tahmini 12 milyon kız 18 yaşından önce evlendiriliyor.

DSÖ: Salgın sona ermedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, zorlu süreçte yorulan insanların hayatlarına devam etmek için can attıklarına dikkat çekerek “Ülkelerin ekonomileri ve toplumları yeniden açma çabalarını tamamen destekliyoruz ancak ülkeler salgın sona ermiş gibi davranamaz” dedi. Ghebreyesus, “kontrol olmadan açılmanın felaketin reçetesi olduğunu” vurgulayarak, koronavirüs kısıtlamalarına karşı yapılan eylemler için hükümetlerin protestocularla diyalog kurmasını önerdi.