Rusya ve Ermenistan’dan ortak askeri tatbikat

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Rusya ile Ermenistan’ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını duyururken, tatbikatın amacının “SİHA’lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin incelenmesi” olduğunu söyledi. Tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşmayan Stepanyan, “Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor” dedi.



12 Temmuz’da Ermenistan, Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1’i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1’i Tümgeneral Polat Heşimov olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.