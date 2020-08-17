Rusya’da 24 saatte 4 bin 892 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 4 bin 892 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 927 bin 745’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 55 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 740’a ulaştığını açıkladı.