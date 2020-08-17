17.08.2020 - 11:45 | | AA
Rusya’da 24 saatte 4 bin 892 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 4 bin 892 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 927 bin 745’e ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 4 bin 892 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 927 bin 745’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 55 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 740’a ulaştığını açıkladı.
Almanya’da ikinci George Floyd vakası! Türk anne yaşananları anlattıAlmanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde, bir Türk aile ile polis arasında, hatalı park nedeniyle tartışma çıktı. Aile, çocuklarının, ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd ile aynı muameleyi gördüğünü, darp edildiğini iddia etti.