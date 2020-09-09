09.09.2020 - 12:06 | | DHA
Rusya’da 24 saatte 5 bin 218 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 218 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 7’ye ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 218 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 7’ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 142 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 135’e ulaştığını açıkladı.
4 bin TL maaş alan memurun dudak uçuklatan zenginliğiAdana’da 3 yılda zimmetine 3 milyon 181 bin 657 lira para geçirdiği öne sürülen 1’i kadın 5 zanlı tutuklanırken, 4 bin lira maaş alan mutemedin aralarında tarla, tuvalet gibi 35 taşınmazı olduğu, 3 yıllık hesap hareketinin ise 2 milyon 380 bin lira olduğu öne sürüldü.