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26.07.2020 - 11:38 |

Rusya'da 4 Mayıs'tan bu yana en düşük ölüm

Koronavirüse yakalananların sayısı 5 bin 765 artışla 812 bini geçti, 13 bin 269'u bulan can kayıplarına ise 77 kişi daha eklendi.

Rusya'da 4 Mayıs'tan bu yana en düşük ölüm

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 812 bin 485’e, ölü sayısı 13 bin 269’a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 765 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 812 bin 485’e ulaştı.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 4 Mayıs’tan bu yana en az seviyeye indi. Son bir günde ölü sayısı 77 artarak 13 bin 269’a, iyileşen sayısı 3 bin 110 artarak 600 bin 250’ye yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 24,8’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 683 artarak 237 bin 947’ye, ölü sayısı 9 artarak 4 bin 398’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son 24 saatte 291 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 26 milyon 900 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda ise maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma kararı almıştı.

Kayıp Gülistan'ın iki gün boyunca alıkonulduğu ortaya çıktı!Tunceli’de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendiren ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. tarafından 2 gün art arda alıkonulduğunu söyledi. Avukat Çimen, "Bilimsel bir raporla anlaşıldı ki 4 Ocak gecesi alıkoyma ve tehdit olayı, 5 Ocak gününde de devam ediyor" dedi.
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