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07.08.2020 - 11:59 | | AA

Rusya'da 5 bin 241 kişide daha koronavirüs görüldü!

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 877 bin 135’e, ölü sayısı 14 bin 725’e çıktı.

Rusya'da 5 bin 241 kişide daha koronavirüs görüldü!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 241 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 877 bin 135’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 119 artarak 14 bin 725’e, iyileşen sayısı 7 bin 235 artarak 683 bin 592’ye yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 27,1’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 686 artarak 246 bin 154’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 546’ya çıktı.

BUGÜNE KADAR YAPILAN TEST SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 321 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyonu geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 6'ncı sınıflar ve üstü önce açılsınHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılması konusunda New York modelinin örnek alınabileceğini söyledi. Ceyhan, New York'ta her gün 70 bin test yapılması ve Covid-19 pozitif oranının yüzde 1'in altına inmesi durumunda okulların açılması kararının alındığını hatırlatarak, "Biz de 100 binler civarında test yapmalıyız. O zaman yüzde 2'nin üzerine çıkarsa okulları kapatacağız gibi şartları önceden belirleyerek, ancak öyle açabiliriz. 6'ncı sınıf ve yukarısı açılabilir 31 Ağustos'ta, daha küçük çocuklar bir ay bekleyebilir" dedi.
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