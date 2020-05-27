MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide corona virüs çıktı
ABONE OL
27.05.2020 - 10:09 | | DHA

Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide corona virüs çıktı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden (DHSÖ) yapılan açıklamada, Rusya’da 5 yaşındaki bir kedide corona virüse (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.

Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide corona virüs çıktı

Rusya’da bir kediye yapılan corona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklama ise, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden (DHSÖ) geldi. Yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2’nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi. Analiz sonucu hayvanda koronavirüse rastlandığı kaydedildi. Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi. Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.

 

Kısıtlama sonrası İstanbul'da toplu ulaşımKoronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS ne zaman 2020? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? İşte Liseye Geçiş Sınavı kılavuzu 2020

LGS ne zaman 2020? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? İşte Liseye Geçiş Sınavı kılavuzu 2020

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Demokrasi ve Özgürlükler Adası bilinen adıyla Yassıada bugün açılıyor! Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede?

Demokrasi ve Özgürlükler Adası bilinen adıyla Yassıada bugün açılıyor! Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede?

Sıradaki Haber