Rusya'da 6 bin 422 pozitif test daha

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 746 bin 369’a, ölü sayısı 11 bin 770’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 422 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 746 bin 369’a ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 156 artarak 11 bin 770’e, iyileşen sayısı 10 bin 424 artarak 523 bin 249’a çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 26,6’sında semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 628 artarak 231 bin 270’e, ölü sayısı 29 artarak 4 bin 234’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 258 bin test yapıldığı ve bugüne kadar uygulanan test sayısının 23 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.