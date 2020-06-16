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16.06.2020 - 07:00 |

Rusya’da ABD’liye casusluk cezası

Rusya’da casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan ABD vatandaşı eski denizci Paul Whelan, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’da ABD’liye casusluk cezası

Moskova Şehir Mahkemesi, Aralık 2018’de başkentteki bir otel odasında casusluk gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi’nce (FSB) gözaltına alınan Whelan için 16 yıl hapis cezası kararı verdi. Whelan’ın avukatı Vladimir Jerebenkov, takas ve af talebi de dahil olmak üzere her türlü kararın, hükmün yürürlüğe girmesinin ardından alınabileceğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, “ABD’nin, Rus mahkemesinin ABD vatandaşı Whelan’ı gizli duruşma sonrası, gizli kanıtlarla ve savunma tanıklarına uygun izinler almadan mahkum etmesiyle hakarete uğradığını” savundu.

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