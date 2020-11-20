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20.11.2020 - 13:55 |

Rusya'da askeri sırları CIA'ya aktarmaya çalışan casus için karar!

Rusya'da Kuzey Filosunun gizli verilerini ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) aktarma girişimi nedeniyle Yuri Eschenko adlı Rus vatandaşı 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da askeri sırları CIA'ya aktarmaya çalışan casus için karar!

Rusya'da Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Filosu ile ilgili askeri sırları ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) aktarmaya çalıştığı gerekçesiyle Yuri Eschenko adlı görevlinin 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Moskova'nın güneybatısındaki Bryansk Bölge Mahkemesinde görülen davada Eschenko'nun 17 Kasım'da "vatana ihanet" suçu işlediğine hükmedildiği belirtildi. Eschenko'nun suçunu kabul ettiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

Severomorsk kasabasında Kuzey Filosunun gemileri tarafından kullanılan radyo-elektronik sistemlere hizmet veren kuruluşta çalışan Eschenko'nun filonun kullandığı silah sistemleriyle ilgili gizli belgeleri üçüncü bir tarafa satmak amacıyla 2015'ten 2017'ye kadar kopyaladığı belirtildi. Eschenko'nun Temmuz 2019'da gizli bilgileri yabancı bir istihbarat servisine teslim etme girişimi sırasında FSB tarafından Bryansk'ta gözaltına alındığı ifade edildi.

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