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31.01.2021 - 19:32 | | AA

Rusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti

Rusya'da binlerce kişi, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri düzenledi. Başta Moskova ve St. Petersburg olmak çok sayıda kentte düzenlenen izinsiz gösterilere binlerce kişi katıldı.

Rusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti

 

Moskova'da gösterilerin yapılacağı bölgedeki sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis aracıyla barikatlar kuruldu.

Söz konusu bölgede, araç park yerleri ile bazı metro istasyonları gün boyunca çalışmadı.

Çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan göstericilere müdahale eden polis, birçok kişiyi gözaltına aldı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 82’si gazeteci olmak üzere 3 bin 800’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Gösteriler esnasında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı. 

Moskova’da polisin aldığı önlemler nedeniyle sürekli yer değiştiren göstericilerden bazıları, Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarına giderek hükümet aleyhine slogan attı. 

Bazı göstericilerin, polise kar topu attığı görülürken, gösterilerin gerçekleştirildiği bölgelerde internet erişimi sınırlandırıldı, çok sayıda kişi de polisin müdahaleleri nedeniyle sokak aralarına kaçtı. 

Öte yandan, protestoların yapıldığı bölge civarında bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Olay yerindeki insanların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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