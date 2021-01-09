Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentindeki Vasileostrovsky bÃ¶lgesindeki terk edilmiÅŸ bir depoda Ã§Ä±ktÄ±. Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±, yangÄ±nÄ±n depoda bulunan kazan dairesi iÃ§in yapÄ±lanÂ yakÄ±t deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda meydana geldiÄŸini belirtti. BakanlÄ±k, yangÄ±nda can kaybÄ± ya da yaralanma olmadÄ±ÄŸÄ± ifade ederken, yangÄ±nÄ±n uzun uÄŸraÅŸlar sonucu kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BÃ¶lgede bulunan bazÄ± yerleÅŸim yerlerine de sÄ±Ã§rayan yangÄ±nda, dumanlar gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ kararttÄ±.

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