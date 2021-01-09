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09.01.2021 - 18:14 | | DHA

Rusya'da büyük yangÄ±n! Gökyüzü karardÄ±

Rusya'da bir depoda yakÄ±t deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nda dumanlar gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ kararttÄ±.

Rusya'da büyük yangÄ±n! Gökyüzü karardÄ±

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentindeki Vasileostrovsky bÃ¶lgesindeki terk edilmiÅŸ bir depoda Ã§Ä±ktÄ±. Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±, yangÄ±nÄ±n depoda bulunan kazan dairesi iÃ§in yapÄ±lanÂ yakÄ±t deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda meydana geldiÄŸini belirtti. BakanlÄ±k, yangÄ±nda can kaybÄ± ya da yaralanma olmadÄ±ÄŸÄ± ifade ederken, yangÄ±nÄ±n uzun uÄŸraÅŸlar sonucu kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BÃ¶lgede bulunan bazÄ± yerleÅŸim yerlerine de sÄ±Ã§rayan yangÄ±nda, dumanlar gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ kararttÄ±.

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Rusyada bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ karardÄ±

YaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ± yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde gasp ettiler!Antalya'da 80 yaÅŸÄ±ndaki yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ± yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinde darp ve gasp eden 3 ÅŸahÄ±s jandarma ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sürede yakalandÄ±. 80 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± anlatarak, "Kolumu bacaÄŸÄ±ma baÄŸlayÄ±p önce gözlerimi sonra da aÄŸzÄ±mÄ± bantladÄ±lar. Ben baÄŸÄ±rÄ±rken bant yÄ±rtÄ±ldÄ± ve tekrar baÄŸladÄ±lar. BaÄŸÄ±rmaktan aÄŸzÄ±mdaki diÅŸler çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±" dedi.
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