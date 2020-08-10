MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'da can kaybı 15 bini aştı
ABONE OL
10.08.2020 - 11:39 |

Rusya'da can kaybı 15 bini aştı

Son 24 saatte 5 bin 118 testin pozitif sonuç vermesiyle koronavirüse yakalananların sayısı 892 bini buldu. Ölü sayısı ise 70 arttı.

Rusya'da can kaybı 15 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 892 bin 654’e, ölü sayısı 15 bin 1’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 118 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 892 bin 654’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 70 artarak 15 bin 1’e, iyileşen sayısı 3 bin 259 artarak 696 bin 681’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,5’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 694 artarak 248 bin 228’e, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 585’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 246 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Covid-19'u yenen hemşire anlattı!Bursa’da yoğun bakım servisinde hemşire Funda Çekiç (27), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. 30 günlük tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Çekiç, sosyal mesafesiz düğün görüntülerini izlediği sırada, 'İlk defa görüyorum, keşke görmeseydim. Çok korkunç ve üzücü' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irak kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Yüzde 52 arttı...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Yüzde 52 arttı...

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Avcılar'da kazada yaralanan kadının başından ayrılmadı

Avcılar'da kazada yaralanan kadının başından ayrılmadı

Sıradaki Haber