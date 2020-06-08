Corona virüs salgınıyla kavrulan Rusya'da, can kaybı 6 bine yaklaştı. Son 24 saatte 8 bin 985 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 476 bin 658'e çıktı. Rusya, dünyada en çok vaka görülen üçüncü ülke.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 112 artarak 5 bin 971’e, iyileşen sayısı 3 bin 957 artarak 230 bin 688'e yükseldi.

Rusya'daki yeni vakaların yüzde 36,6’sında semptom görülmedi.

Salgının merkez üssü başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 1 artarak 197 bin 18’e, ölü sayısı 51 artarak 2 bin 970’e çıktı.

Son 24 saatte 294 bin test yapılan ülkede, toplam test sayısı 13 milyonu geçti.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Son dönemde salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamış, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da da alışveriş merkezleri ve gıda harici perakende satış yapan işletmeler açılmıştı. Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.