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25.03.2020 - 19:58 | | AA

Rusya’da corona virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova’da corona virüs tespit edilen iki hasta öldü.

Rusya’da corona virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, ölenlerin 88 ve 73 yaşlarında olduğu ve öncesinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, “Bunun dışında bu kişilerde zatürre ile birlikte başka hastalıklar vardı.” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Rusya’da Kovid-19 nedeniyle 79 yaşında bir kadın yaşamını yitirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüs açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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