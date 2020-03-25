25.03.2020 - 19:58 | | AA
Rusya’da corona virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın başkenti Moskova’da corona virüs tespit edilen iki hasta öldü.
Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, ölenlerin 88 ve 73 yaşlarında olduğu ve öncesinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, “Bunun dışında bu kişilerde zatürre ile birlikte başka hastalıklar vardı.” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Rusya’da Kovid-19 nedeniyle 79 yaşında bir kadın yaşamını yitirmişti.