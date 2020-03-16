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16.03.2020 - 18:48 | | AA

Rusya'da corona virüs vaka sayısı 93'e ulaştı

Rusya'da yeni tip corona virüs (covid-19) tanısı konan kişilerin sayısı, son 24 saatte 30 kişi artarak, 93'e çıktı.

Rusya'da corona virüs vaka sayısı 93'e ulaştı

 

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Moskova bölgesinde 20 olmak üzere, ülkedeki toplam vaka sayısının 30 kişi artarak 93'e çıktığı bildirildi.

Artan vakalar nedeniyle Moskova Belediyesi, virüs salgınına karşı alınan tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Moskova Belediyesi resmi sayfasından yapılan açıklamada, başkentteki okullar 21 Mart'tan itibaren 12 Nisan'a kadar tatil edilirken, 50 kişiyi aşan etkinlikler ise yasaklandı.

Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Belarus'tan Moskova'ya gelen vatandaşların 14 gün boyunca kendilerini evlerinde karantinaya almaları, şehirde hastalık belirtisi gören yaşlıların evlerinden çıkmadan doktor çağırmaları gerektiği vurgulandı.

Rusya Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki tüm uluslararası spor etkinliklerinin 16 Mart itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.

Rus hükümeti, bugün aldığı kararla Belarus'la sınırları kapatma kararı almıştı.

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