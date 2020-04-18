Rusya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 313’e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında bilançonun ağırlaştığı Rusya’da (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 313’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 36 bin 793’e ulaştı.
Rusya’da corona virüs tespit edilenlerin sayısı günden güne artıyor. Ülkede 4 bin 785 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 36 bin 793’e ulaşırken; 40 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 313’e yükseldi.