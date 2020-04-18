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18.04.2020 - 11:29 | | DHA

Rusya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 313’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında bilançonun ağırlaştığı Rusya’da (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 313’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 36 bin 793’e ulaştı.

Rusya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 313’e yükseldi

Rusya’da corona virüs tespit edilenlerin sayısı günden güne artıyor. Ülkede 4 bin 785 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 36 bin 793’e ulaşırken; 40 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 313’e yükseldi.

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