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Moskova SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Moskova'da Kovid-19 teÅŸhisi konulan 69 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nda kronik hastalÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu da belirtildi.

Ã–te yandan, Rus hÃ¼kÃ¼meti de Ã¼lkenin kara ve demir yolu sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerini 30 Mart'tan itibaren geÃ§ici sÃ¼reliÄŸine kapatma kararÄ± aldÄ±.

Karar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±, resmi delegasyon Ã¼yelerini, diplomatik misyon temsilcilerini ve ailelerini, yÃ¼k araÃ§larÄ±nÄ±n ÅŸofÃ¶rlerini, tren ve gemi mÃ¼rettebatlarÄ±nÄ±, Ukrayna'nÄ±n Donetsk ve Lugansk bÃ¶lgelerinde ikamet eden Rus vatandaÅŸlarÄ±nÄ± kapsamÄ±yor.

1264 vakanÄ±n bulunduÄŸu Rusya'da, Kovid-19 kaynaklÄ± ilk Ã¶lÃ¼m 19 Mart'ta yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Moldova'da vaka sayÄ±sÄ± 231'e yÃ¼kseldi

Moldova SaÄŸlÄ±k, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Koruma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede 32 kiÅŸide daha Kovid-19'a rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶ylece vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 231'e yÃ¼kseldiÄŸini bildirdi.

Ãœlkede ÅŸu ana kadar virÃ¼s kaynaklÄ± 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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