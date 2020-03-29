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29.03.2020 - 15:39 | | AA

Rusya’da corona virüsü yasaklarına rağmen sokaklar boşalmadı

Rusya’da her geçen gün yeni tip corona virüsü vakalarının artmasına rağmen yasak kararlarına uymayanlar salgına davetiye çıkarıyor.

Rusya’da corona virüsü yasaklarına rağmen sokaklar boşalmadı

Rusya'nın başkenti Moskova’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek için yetkililerin "evde kal" çağrısına rağmen hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilen pek çok kimse sokaklarda dolaştı.

Çalışanların 5 Nisan’a kadar idari izinli sayıldığı şehrin sakinleri ailece piknik ve mesire yerlerine akın etti.

Şehirde, Covid-19 önlemleri çerçevesinde market ve eczaneler hariç tüm mağaza, restoran, bar, kafe ve kuaförler 5 Nisan’a kadar kapatıldı ancak yasağa rağmen şehirde bazı kuaför ve güzellik salonlarının hala hizmet verdiği görüldü.

Restoranlar sadece paket servisine başlarken, kapıdan satış yapan tanınmış fast food zincirlerinin ve dönercilerin önünde sosyal mesafe uyarılarına rağmen kuyruklar oluştu.

Diğer yandan Moskova’da Covid-19 salgınına karşı belediye, cadde ve sokaklarda yol, kaldırım ve bina cephelerini dezenfekte etti.

Eski günlerine göre daha az kalabalık olan tarihi ve turistik yerlerde de dezenfeksiyonun sürdüğü görüldü.

Metroda saçılan paralara corona virüsü korkusuyla kimse dokunamadıÇin'in Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara corona virüsü korkusuyla kimse dokunamadı.
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