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23.09.2020 - 17:47 | | DHA

Rusya'da düşen savaş uçağıyla ilgili yeni gelişme

Rusya'da dün düşen Su-30 tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu sırasında başka bir savaş uçağı tarafından vurulmuş olabileceği bildirildi.

Rusya'da düşen savaş uçağıyla ilgili yeni gelişme

Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düşmesiyle ilgili olayda yeni gelişme yaşandı.

Rus medyası, düşen uçağın eğitim uçuşunda başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti.

Yapılan açıklamada, uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti.

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