29.07.2020 - 10:58 | | DHA
Rusya’da iki tren çarpıştı
St. Petersburg'da öğle saatlerinde gerçekleşen kazada lokomotifler ve bir vagon raydan çıktı. Çarpışmada kimse yaralanmadı.
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde 2 trenin yerel saatle 14.39’da çarpıştığı belirtildi.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olay sırasında söz konusu trenleri takip eden 2 elektrikli lokomotif ve bir açık yük vagonunun da raydan çıktığı ifade edildi.
Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada da herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği ve diğer yolcu trenlerinin hareket saatlerinde ve rotalarında bir değişiklik olmadığı bildirildi.
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenmişti, 5 yıl sonra yazar olduİzmir'de toplu taşımada kitap okurken bir kadın tarafından gizlice fotoğrafı çekilip “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım” diye ayrımcı bir dille eleştirilen ve cevap olarak yazdığı yazıyla insanlık dersi veren Ali Uçar, 5 yıl önce Türkiye’nin gündemine oturdu. Olaydan sonra “kitap kurdu” olduğu ortaya çıkan Uçar’ın ismi yazdığı romanla yeniden gündeme geldi.