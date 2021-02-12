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12.02.2021 - 12:40 | | DHA

Rusya’da kimyasal atık nedeniyle köpeklerin renginin mavi olduğu iddiası

Rusya’nın Nizhny Novgorod bölgesindeki kimyasal fabrika çevresinde bulunan başıboş köpeklerin, ‘kimyasal atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle’ renklerinin maviye döndüğü iddia edildi.

Rusya’da kimyasal atık nedeniyle köpeklerin renginin mavi olduğu iddiası

Dzerzhinsk kentinde Sovyet döneminden kalma terk edilmiş bir fabrikanın yakınındaki kimyasal atıklardan dolayı başıboş köpeklerin renginin parlak mavi olduğu öne sürüldü. Yerel makamlar, mavi renkli köpeklerin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra hayvanları kontrole götürmek için bölgeye gittiklerini açıkladı.

FABRİKANIN ESKİ MÜDÜRÜ: ŞAKA OLABİLİR

Yerel halk basına yaptığı açıklamada, Dzerzhinskoye Orgsteklo fabrikasının hidrosiyanik asit ve pleksiglas üreten büyük bir kimyasal üretim tesisi olduğunu ancak altı yıl önce mali sorunlar nedeniyle kapadığını ve kullanımda olmadığını ifade etti. Fabrikanın eski müdürü Andrey Mislivets, bunun bir şaka olduğunu iddia ederek fotoğrafların gerçek olmadığını ileri sürdü.

Yerel polis ise “Muhtemelen bazı eski kimyasalların kalıntılarını buldular ve içine yuvarladılar, muhtemelen bakır sülfattı' dedi.

Rusya’da kimyasal atık nedeniyle köpeklerin renginin mavi olduğu iddiası

 

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