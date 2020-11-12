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12.11.2020 - 12:35 | | AA

Rusya'da korkunç rekorlar üst üste

Koronavirüs salgınının önünü alamayan ülkede bir günde 439 can kaybı kayıtlaara geçti, 21 bin 608 test pozitif sonuç verdi.

Rusya'da korkunç rekorlar üst üste

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 439 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 32 bini aştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 21 bin 608 artarak 1 milyon 858 bin 568'e, sağlığına kavuşan sayısı da 18 bin 811 artışla 1 milyon 388 bin 168'e ulaştı.

Ülkede virüs kaynaklı 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 32 bin 32'ye yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yeniden yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 997 artarak 491 bin 542'ye, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 71 artışla 7 bin 573'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 591 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece şimdiye kadarki test sayısının 66 milyon 700 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 9 Kasım'da 21 bin 798 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştı.

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