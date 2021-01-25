25.01.2021 - 13:00 | | İHA
Rusya’da, koronavirüs mutasyonunun fotoğrafı çekildi
Rusya’da, İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun ilk mikroskobik fotoğrafı çekildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektor Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi uzmanları, İngiltere’de görülen koronavirüs mutasyonunun mikroskobik fotoğrafını çekti. İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonunun Vektor araştırma merkezi tarafından dünyada ilk kez görüntülendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Rospotrebnadzor tarafından geliştirilen PCR testlerinin bir hastada yeni koronavirüs mutasyonunu tespit edebildiği ve EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde vermek istiyorum' deyip duyurdu: Taksitleri ertelendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Kongrede 'bir müjde vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnaf ve sanatkarlara kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelenmiştir' dedi.