MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 946 bini geçti
ABONE OL
21.08.2020 - 11:54 | | AA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 946 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 946 bin 976’ya, ölü sayısı 16 bin 189’a çıktı.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 946 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 870 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 946 bin 976’ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 90 artarak 16 bin 189’a, iyileşen sayısı 5 bin 817 artarak 761 bin 330’a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,5’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 690 artarak 255 bin 826’ya, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 710’a çıktı.

BUGÜNE KADAR YAPILAN TEST SAYISI 33 MİLYON 800 BİNİ GEÇTİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 304 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 33 milyon 800 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

 

Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştüİstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Öte yandan gelen son dakika habere göre; Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 65 yaş üstüne 43 ilde tedbir

Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi! 65 yaş üstüne 43 ilde tedbir

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

2020 400 Bekçi alımı duyurusu | 1. Dönem bekçi alımı şartları nelerdir?

2020 400 Bekçi alımı duyurusu | 1. Dönem bekçi alımı şartları nelerdir?

Sıradaki Haber