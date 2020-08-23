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23.08.2020 - 12:15 | | AA

Rusya'da koronavirüs vakaları 1 milyona yaklaşıyor

Son 24 saatte 4 bin 852 teşhisin konulduğu yeryüzünün en büyük ülkesinde toplam vaka 956 bini geçti, can kayıpları ise 73 arttı.

Rusya'da koronavirüs vakaları 1 milyona yaklaşıyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 956 bin 749’a, ölü sayısı 16 bin 383’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 852 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 956 bin 749’a yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 73 artarak 16 bin 383’e, iyileşen sayısı 3 bin 162 artarak 770 bin 639’a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 611 artarak 257 bin 124’e, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 731’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 317 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 34 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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